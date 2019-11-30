Запашный осудил оскорбления в адрес Дзюбы и мат на трибунах

Известный дрессировщик Эдгард Запашный считает неприемлемыми оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы со стороны ряда болельщиков. Также он выступил против мата на трибунах в целом.

— Я крайне негативно отношусь к тому, что какие-то болельщики на стадионе скандируют оскорбительные выражения в присутствии большого количества людей, — цитирует RT Запашного. — Я отец троих детей и не хочу, чтобы мои дети слышали и видели то, что иногда происходит на трибунах. Это неприемлемо, и мне бы не хотелось, чтобы мат становился неотъемлемой частью нашего футбола и атмосферы на стадионе.

Можно взять позитивный пример другого популярного в России спорта — хоккея. Я не раз был на чемпионатах мира, когда наша сборная и выигрывала, и проигрывала. Хоккейные болельщики всегда поддерживают свою команду, даже несмотря на обидные поражения.