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Запашный осудил оскорбления в адрес Дзюбы и мат на трибунах

13:04
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Известный дрессировщик Эдгард Запашный считает неприемлемыми оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы со стороны ряда болельщиков. Также он выступил против мата на трибунах в целом.

— Я крайне негативно отношусь к тому, что какие-то болельщики на стадионе скандируют оскорбительные выражения в присутствии большого количества людей, — цитирует RT Запашного. — Я отец троих детей и не хочу, чтобы мои дети слышали и видели то, что иногда происходит на трибунах. Это неприемлемо, и мне бы не хотелось, чтобы мат становился неотъемлемой частью нашего футбола и атмосферы на стадионе.

Можно взять позитивный пример другого популярного в России спорта — хоккея. Я не раз был на чемпионатах мира, когда наша сборная и выигрывала, и проигрывала. Хоккейные болельщики всегда поддерживают свою команду, даже несмотря на обидные поражения.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/691687-zapashny-dzyuba-oskorbleniya

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