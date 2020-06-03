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Замятин назначен финансовым директором РФС

21:18
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщает о назначении Арсения Замятина на пост финансового директора организации.

«Желаем ему успехов в профессиональной деятельности в РФС!» — написано в заявлении РФС.

Президентом РФС является Александр Дюков. Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 19 июня.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211753

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