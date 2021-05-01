Захарян рассказал, как относится к ажиотажу вокруг себя
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как относится к ажиотажу вокруг себя.
«Стараюсь немного абстрагироваться, чтобы это никак на меня не влияло. А так, бывает, читаю комментарии или сообщения. Конечно, всем ответить не успеваю, но с болельщиками общаюсь. Как отнесся к попаданию в рейтинг 60 самых талантливых игроков 2003 года рождения? Да никак, спокойно. Ничего такого не произошло, попал и попал. Не давит ли ажиотаж? Думаю, нет. Может, я такой человек, что так все воспринимаю. Я же еще ничего такого не добился. Так что на меня это не влияет», — приводит официальный сайт «Динамо» слова Захаряна.
17-летний Захарян дебютировал в основном составе «Динамо» в нынешнем сезоне. На его счету 2 гола и 5 результативных передач в 10 матчах за бело-голубых.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/arsen-zaxaryan-xocu-vyigrat-premer-ligu-s-dinamo
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