Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как относится к ажиотажу вокруг себя.

«Стараюсь немного абстрагироваться, чтобы это никак на меня не влияло. А так, бывает, читаю комментарии или сообщения. Конечно, всем ответить не успеваю, но с болельщиками общаюсь. Как отнесся к попаданию в рейтинг 60 самых талантливых игроков 2003 года рождения? Да никак, спокойно. Ничего такого не произошло, попал и попал. Не давит ли ажиотаж? Думаю, нет. Может, я такой человек, что так все воспринимаю. Я же еще ничего такого не добился. Так что на меня это не влияет», — приводит официальный сайт «Динамо» слова Захаряна.

17-летний Захарян дебютировал в основном составе «Динамо» в нынешнем сезоне. На его счету 2 гола и 5 результативных передач в 10 матчах за бело-голубых.