Захарян заявил о желании стать чемпионом с «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился чемпионскими амбициями.
«Какую цель ставлю перед собой? Главное — прибавлять во всех футбольных качествах и добиться успехов с «Динамо». Быстрый скачок в основу? В футболе вообще все быстро происходит. Удалось себя хорошо проявить, и тренеры не оставили это незамеченным. Все взаимосвязано. Чего хочу достичь с «Динамо»? В этом сезоне у нас осталось три матча. Хочется добиться трех побед. А так хотелось бы, конечно, выиграть премьер-лигу», — приводит официальный сайт «Динамо» слова Захаряна.
17-летний Захарян дебютировал в основном составе «Динамо» в нынешнем сезоне. На его счету 2 гола и 5 результативных передач в 10 матчах за бело-голубых.
После 27 туров «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 46 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/arsen-zaxaryan-xocu-vyigrat-premer-ligu-s-dinamo
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