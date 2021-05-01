Захарян заявил о желании стать чемпионом с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился чемпионскими амбициями.

«Какую цель ставлю перед собой? Главное — прибавлять во всех футбольных качествах и добиться успехов с «Динамо». Быстрый скачок в основу? В футболе вообще все быстро происходит. Удалось себя хорошо проявить, и тренеры не оставили это незамеченным. Все взаимосвязано. Чего хочу достичь с «Динамо»? В этом сезоне у нас осталось три матча. Хочется добиться трех побед. А так хотелось бы, конечно, выиграть премьер-лигу», — приводит официальный сайт «Динамо» слова Захаряна.

17-летний Захарян дебютировал в основном составе «Динамо» в нынешнем сезоне. На его счету 2 гола и 5 результативных передач в 10 матчах за бело-голубых.

После 27 туров «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 46 очками.