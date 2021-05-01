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«Рубин» — «Динамо»: где смотреть онлайн трансляцию матча

12:00
«Рубин» сыграет против «Динамо» в 28-м туре РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Рубин» сыграет против «Динамо» в 28-м туре РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 1 мая, состоится матч 28-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге казанцы одержали победу со счетом 1:0. Обе команды имеют по 46 очков за два тура до финиша и ведут борьбу за попадание в еврокубки.

Следить за матчем «Рубин» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ««Рубин» — «Динамо»

Рубин — Динамо

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