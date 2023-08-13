Захарян приехал на стадион на матч «Динамо» — «Балтика»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян приехал на стадион на матч 4-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Балтикой».

20-летний футболист не попал в заявку на эту игру. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что Захаряна уже можно считать игроком «Реала Сосьедад».

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта. Сообщалось, что баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

Матч «Динамо» — «Балтика» пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — 15.00 мск.