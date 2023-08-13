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Сегодня, 14:57

Захарян приехал на стадион на матч «Динамо» — «Балтика»

Мария Гусева
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян приехал на стадион на матч 4-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Балтикой».

20-летний футболист не попал в заявку на эту игру. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что Захаряна уже можно считать игроком «Реала Сосьедад».

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта. Сообщалось, что баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

Матч «Динамо» — «Балтика» пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — 15.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Балтика
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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