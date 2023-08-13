Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:09

Личка: «Захаряна уже можно считать игроком «Реала Сосьедад»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что полузащитника Арсена Захаряна уже можно считать игроком «Реала Сосьедад».

«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок «Реала Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Марцел Личка
3
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Тяжеловес Пономарев получил страшную травму. Соперник стал его добивать, а теперь клеймит себя за это
Умерла дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева
Владелец взорвавшегося в Москве BMW М8 предположил участие в аварии своего сына
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»?
Гафин о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Не могу подтвердить. Еще медосмотр и документы»
Глебов считает, что Захарян сможет заиграть в Испании
Захарян урвал роскошный вариант в Европе. С Лигой чемпионов, игрой в атаку и чемпионатом мечты
Хохлов назвал «Реал Сосьедад» очень удачным вариантом для Захаряна
«Реал Сосьедад» обсуждает с Захаряном детали личного контракта — переговоры с «Динамо» завершены
«Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна за 12 миллионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ

Осинькин: «Сейчас задача «Крыльев Советов» — 33 очка»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости