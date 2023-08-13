Личка: «Захаряна уже можно считать игроком «Реала Сосьедад»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что полузащитника Арсена Захаряна уже можно считать игроком «Реала Сосьедад».

«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок «Реала Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.