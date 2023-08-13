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Сегодня, 14:47

Бышовец: «Пока Личка работает так же, как в «Оренбурге»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о работе Марцела Лички с «Динамо».

«Матчи «Динамо» — это всегда эмоции, а игра в обороне оставляет желать лучшего. Пока мы видим, что Личка работает так же, как в «Оренбурге». Для его предыдущего клуба седьмое место — это феноменальный результат, но не думаю, что такой же результат в текущем сезоне устроит «Динамо», — цитирует Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

После 3 матчей «Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в РПЛ. В воскресенье бело-голубые сыграют с «Балтикой» в 4-м туре. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Анатолий Бышовец
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
1
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
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ЦСКА – Сочи
 - : -
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