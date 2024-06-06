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Сегодня, 12:45

Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 ответила на вопрос об участии министерства в ситуации с полузащитником «Спартака» Квинси Промеса.

— Главное событие весны в футболе — история Квинси Промеса. Сергей Лавров болельщик «Спартака».

— Это к нему.

— Задействован ли российский МИД в этой истории? Вы же наверняка знаете.

— Но это же не значит, что я должна обо всем вам рассказывать (улыбается).

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто.

Промес выступает за московский клуб с 2021 года. В первой части сезона 32-летний игрок провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
5
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Константин Тюкавин

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