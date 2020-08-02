«Забоялся». Губерниев заявил, что Юран отказался от интервью в прямом эфире

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отказался дать ему интервью в прямом эфире «Матч ТВ». Ранее Юран покинул свой пост. Его заменил Дмитрий Гунько.

«Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным! Эх, Сергей... Ох, Сергей...».

Ранее Юран заявил, что готовит иск к «Химкам» в европейский суд.