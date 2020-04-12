Заболотный выразил слова поддержки медработникам в борьбе с коронавирусом

Форвард «Сочи» Антон Заболотный поддержал врачей и медработников, которые борются с пандемией коронавируса.

— Хочу выразить слова поддержки людям, которые лечат и помогают больным коронавирусом, — написал Заболотный в Instagram. — Узнав, какой объем работы врачи проделывают и как жертвуют отношениями с близкими людьми, не смог не написать этот пост... Пусть охват моей публикации не сильно большой, но тем самым мое уважение и низкий поклон всем тем, кто помогает больным выздороветь.

Соблюдайте, пожалуйста, карантин и правила безопасности. Тем самым мы облегчим им работу. Всем здоровья.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 805 558 человек, 110 960 умерло, вылечились 412 808 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (535 183), Испании (166 019) и Италии (152 271). По данным Роспотребнадзора, в России — 15 770 случаев заражения, 130 человек умерли, выздоровело — 1 291.