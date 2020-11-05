Заболотный поблагодарил болельщиков «Сочи» за поддержку
20:33
Форвард «Сочи» Антон Заболотный поблагодарил за поддержку болельщиков команды. Видео опубликовано в Instagram клуба.
«Мне очень приятно, что большая поддержка идет именно от людей, которые понимают футбол, — сказал Заболотный. — Спасибо вам огромное. Спасибо болельщикам «Сочи», которые поддерживают нас в каждом матче. Будем бороться, будем биться до конца. Спасибо огромное».
«Сочи» занимает шестое место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 22 очка в 13 матчах. Завтра команде предстоит матч 14-го тура против «Уфы». Начало в 19.00 по московскому времени.
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