Заболотный поблагодарил болельщиков «Сочи» за поддержку

Форвард «Сочи» Антон Заболотный поблагодарил за поддержку болельщиков команды. Видео опубликовано в Instagram клуба.

«Мне очень приятно, что большая поддержка идет именно от людей, которые понимают футбол, — сказал Заболотный. — Спасибо вам огромное. Спасибо болельщикам «Сочи», которые поддерживают нас в каждом матче. Будем бороться, будем биться до конца. Спасибо огромное».

«Сочи» занимает шестое место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 22 очка в 13 матчах. Завтра команде предстоит матч 14-го тура против «Уфы». Начало в 19.00 по московскому времени.