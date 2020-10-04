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Заболотный оформил свой второй дубль в РПЛ, оба — в ворота «Ростова»

19:17
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В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» на своем поле обыграл «Ростов» (4:2). Двумя голами в составе хозяев отметился форвард Антон Заболотный. Это второй дубль для 29-летнего нападающего в премьер-лиге, первый он оформил также в матче против ростовчан в концовке прошлого сезона (10:1).

На счету Заболотного теперь 12 голов в чемпионате России и треть из них — в ворота «Ростова». (Денис Аль-Юсифи)

Все дубли в карьере Антона Заболотного:

Дата

Турнир

Клуб

Соперник

Голы

07.05.2011

ФНЛ

Урал

Волгарь — 3:0 (г)

48' (2:0), 52' (3:0)

15.05.2016

ФНЛ

Тосно

Спартак-2 — 6:1 (д)

45' (3:1), 72' (5:1)

31.07.2016

ФНЛ

Тосно

Факел — 3:1 (д)

19' (2:0), 65' (3:1)

22.10.2016

ФНЛ

Тосно

Тамбов — 2:0 (д)

31' (1:0), 48' (2:0)

26.11.2016

ФНЛ

Тосно

Сокол — 5:2 (д)

25' (1:0), 48' (3:0)

08.04.2017

ФНЛ

Тосно

Зенит-2 — 4:1 (д)

33' (2:1), 58' (3:1)

14.05.2017

ФНЛ

Тосно

СКА-Хабаровск — 3:1 (д)

27' (1:1), 90+3' (3:1)

19.06.2020

РПЛ

Сочи

Ростов — 10:1 (д)

45+2' (4:1), 47' (5:1)

04.10.2020

РПЛ

Сочи

Ростов — 4:2 (д)

78' (3:2), 84' (4:2)
Сочи — Ростов

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