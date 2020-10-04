Заболотный оформил свой второй дубль в РПЛ, оба — в ворота «Ростова»
В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» на своем поле обыграл «Ростов» (4:2). Двумя голами в составе хозяев отметился форвард Антон Заболотный. Это второй дубль для 29-летнего нападающего в премьер-лиге, первый он оформил также в матче против ростовчан в концовке прошлого сезона (10:1).
На счету Заболотного теперь 12 голов в чемпионате России и треть из них — в ворота «Ростова». (Денис Аль-Юсифи)
Все дубли в карьере Антона Заболотного:
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб
|
Соперник
|
Голы
|
07.05.2011
|
ФНЛ
|
Урал
|
Волгарь — 3:0 (г)
|
48' (2:0), 52' (3:0)
|
15.05.2016
|
ФНЛ
|
Тосно
|
Спартак-2 — 6:1 (д)
|
45' (3:1), 72' (5:1)
|
31.07.2016
|
ФНЛ
|
Тосно
|
Факел — 3:1 (д)
|
19' (2:0), 65' (3:1)
|
22.10.2016
|
ФНЛ
|
Тосно
|
Тамбов — 2:0 (д)
|
31' (1:0), 48' (2:0)
|
26.11.2016
|
ФНЛ
|
Тосно
|
Сокол — 5:2 (д)
|
25' (1:0), 48' (3:0)
|
08.04.2017
|
ФНЛ
|
Тосно
|
Зенит-2 — 4:1 (д)
|
33' (2:1), 58' (3:1)
|
14.05.2017
|
ФНЛ
|
Тосно
|
СКА-Хабаровск — 3:1 (д)
|
27' (1:1), 90+3' (3:1)
|
19.06.2020
|
РПЛ
|
Сочи
|
Ростов — 10:1 (д)
|
45+2' (4:1), 47' (5:1)
|
04.10.2020
|
РПЛ
|
Сочи
|
Ростов — 4:2 (д)
|
78' (3:2), 84' (4:2)