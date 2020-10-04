В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» на своем поле обыграл «Ростов» (4:2). Двумя голами в составе хозяев отметился форвард Антон Заболотный. Это второй дубль для 29-летнего нападающего в премьер-лиге, первый он оформил также в матче против ростовчан в концовке прошлого сезона (10:1).

На счету Заболотного теперь 12 голов в чемпионате России и треть из них — в ворота «Ростова». (Денис Аль-Юсифи)

Все дубли в карьере Антона Заболотного: