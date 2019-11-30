Заболевшие ангиной футболисты «Сочи» вернутся к оптимальной форме через две недели

Бывший врач сборной России Юрий Васильков заявил, что футболисты «Сочи», которые заболели ангиной перед матчем 18-го тура РПЛ против «Оренбурга», смогут приступить к полноценным физическим нагрузкам примерно через две недели.

— Болезни и футбол никак не могут стоять вместе, — цитирует Василькова ТАСС. — Игрок должен быть готов к переносу тяжелой физической работы, потому что футбол очень энергозатратный вид спорта. Если человек заболел, допустим, вирусной ангиной, то около недели или больше его надо лечить, во время болезни физические возможности игрока снижены, можно сказать, что он превращается в обычного человека.

«Сочи» верно обратился в РПЛ о переносе матча, как я и советовал, я знаком с врачом клуба. Мы, врачи, не имеем права выпускать больных футболистов на поле, на то мы и в команде находимся, чтобы быть на страже здоровья игроков.

Дней за 7-8 они оправятся, потом можно давать нагрузку. Чтобы команда пришла к оптимальному состоянию, потребуется около двух недель.

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