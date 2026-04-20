РПЛ 2025/2026, 27-й тур — расписание матчей с 25 по 27 апреля

27-й тур РПЛ-2025/26 будет проведен с 25 по 27 апреля

Матчи 27-го тура чемпионата России по футболу пройдут 25, 26 и 27 апреля. Будут проведены восемь игр.

Расписание матчей 27-го тура чемпионата России по футболу

25 апреля, суббота

14.30. «Ростов» — «Оренбург»

17.00. «Крылья Советов» — «Локомотив»

19.30. «Рубин» — ЦСКА

26 апреля, воскресенье

14.00. «Пари Нижний Новгород» — «Спартак»

17.00. «Динамо» — «Сочи»

17.00. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала

19.30. «Зенит» — «Ахмат»

27 апреля, понедельник

20.00. «Балтика» — «Акрон»

Время начала — московское

После 25 туров таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 55 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (54 очка), а на третьей — «Локомотив» (48 очков). Всего в РПЛ-2025/26 проводится 30 туров.

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