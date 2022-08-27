За Норманна могут побороться «Локомотив» и «Динамо», если норвежец не договорится с «Андерлехтом»

По данным «СЭ», к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну проявляют интерес два российских клуба — «Локомотив» и «Динамо», а также бельгийский «Андерлехт».

Изначально 26-летний игрок сборной Норвегии настроен на переезд в один из клубов Западной Европы, поэтому приоритетный для него вариант — бельгийский. Если с «Андерлехтом» достичь согласия не получится, тогда не исключен переход Норманна в «Локомотив» или «Динамо».

При этом российские клубы должны будут договориться с «Ростовом» — для наших клубов не действует правило ФИФА о бесплатной приостановке контрактов.

Минувший сезон Норманн провел на правах аренды в «Норвиче» (23 матча, 1 гол в АПЛ), а сейчас готовится к сезону в Норвегии. Недавно футболист едва не оказался в «Лечче», однако в итоге сделка сорвалась.

Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 10 миллионов евро.