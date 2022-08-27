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Сегодня, 19:10

За Норманна могут побороться «Локомотив» и «Динамо», если норвежец не договорится с «Андерлехтом»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Матиас Норманн.
Фото Global Look Press

По данным «СЭ», к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну проявляют интерес два российских клуба — «Локомотив» и «Динамо», а также бельгийский «Андерлехт».

Изначально 26-летний игрок сборной Норвегии настроен на переезд в один из клубов Западной Европы, поэтому приоритетный для него вариант — бельгийский. Если с «Андерлехтом» достичь согласия не получится, тогда не исключен переход Норманна в «Локомотив» или «Динамо».

При этом российские клубы должны будут договориться с «Ростовом» — для наших клубов не действует правило ФИФА о бесплатной приостановке контрактов.

Минувший сезон Норманн провел на правах аренды в «Норвиче» (23 матча, 1 гол в АПЛ), а сейчас готовится к сезону в Норвегии. Недавно футболист едва не оказался в «Лечче», однако в итоге сделка сорвалась.

Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 10 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Рома 0
1-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
Матиас Норманн
ФК Андерлехт
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
11
4
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
2
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
13
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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П
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Спартак

 4
Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

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 3
И К Ж
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Локомотив

 5 1 1
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