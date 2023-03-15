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Сегодня, 10:00

За «Крылья» играют Сычевой, Писарский и Писарский (Сычевой). Кто наведет порядок в протоколах?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если внимательно изучить составы «Крыльев Советов» в матчах этого года, то можно обнаружить, что под девятым номером на поле выходят Владимир Сычевой, Владимир Писарский (Сычевой) и Владимир Писарский. Именно так — три разных варианта.

В заявке «Крыльев Советов» на сайте РПЛ и в дозаявках команд он значится как Сычевой. Так по-прежнему пишется и в протоколах матчей чемпионата России, которые размещаются на сайте лиги.

Официальный сайт РПЛ
Официальный сайт РПЛ

В протоколах кубковых встреч самарцев в 2023-м и оренбуржцев в 2022-м (да, даже в прошлом году) на сайте РФС нападающий записан как Писарский (Сычевой). Такой вариант необычен для нашего футбола. Есть ли другие подобные игроки?

Официальный сайт РФС

Сами самарцы указывают футболиста как Писарского. Так он пишется и в СМИ, а также, к примеру, в Telegram-канале РПЛ.

Telegram-канал РПЛ

Так кто же на самом деле выходит на поле? Кто забивает голы и получает желтые карточки? Как быть статистикам? Кто-то, наконец, наведет порядок в документах?

Хочется получить на эти вопросы ответ от тех, кто проводит чемпионат и Кубок России.

Контракт с «Крыльями Советов» подписал Владимир Сычевой. Российский паспорт у него, судя по всему, тоже пока на Сычевого.

В электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС), которую использует РПЛ, самарский футболист зарегистрирован как Сычевой. Потому что фамилия, имя и отчество должны соответствовать паспортным данным. Используемые псевдонимы (случаи их применения нередки — к примеру, у бразильцев) указываются в отдельной графе. Видимо, там и вписана фамилия Писарский. Она же указана и на футболках, в которых он выходит на матч. То есть это допустимо — играть под такой фамилией. Судьи разрешают ему выходить под ней на поле.

Так почему его не писать везде как Писарского?

Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
8
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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