За «Крылья» играют Сычевой, Писарский и Писарский (Сычевой). Кто наведет порядок в протоколах?
Если внимательно изучить составы «Крыльев Советов» в матчах этого года, то можно обнаружить, что под девятым номером на поле выходят Владимир Сычевой, Владимир Писарский (Сычевой) и Владимир Писарский. Именно так — три разных варианта.
В заявке «Крыльев Советов» на сайте РПЛ и в дозаявках команд он значится как Сычевой. Так по-прежнему пишется и в протоколах матчей чемпионата России, которые размещаются на сайте лиги.
В протоколах кубковых встреч самарцев в 2023-м и оренбуржцев в 2022-м (да, даже в прошлом году) на сайте РФС нападающий записан как Писарский (Сычевой). Такой вариант необычен для нашего футбола. Есть ли другие подобные игроки?
Сами самарцы указывают футболиста как Писарского. Так он пишется и в СМИ, а также, к примеру, в Telegram-канале РПЛ.
Так кто же на самом деле выходит на поле? Кто забивает голы и получает желтые карточки? Как быть статистикам? Кто-то, наконец, наведет порядок в документах?
Хочется получить на эти вопросы ответ от тех, кто проводит чемпионат и Кубок России.
Контракт с «Крыльями Советов» подписал Владимир Сычевой. Российский паспорт у него, судя по всему, тоже пока на Сычевого.
В электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС), которую использует РПЛ, самарский футболист зарегистрирован как Сычевой. Потому что фамилия, имя и отчество должны соответствовать паспортным данным. Используемые псевдонимы (случаи их применения нередки — к примеру, у бразильцев) указываются в отдельной графе. Видимо, там и вписана фамилия Писарский. Она же указана и на футболках, в которых он выходит на матч. То есть это допустимо — играть под такой фамилией. Судьи разрешают ему выходить под ней на поле.
Так почему его не писать везде как Писарского?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3