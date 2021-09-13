Наумов — о победе «Локомотива»: «Николич продолжает выжимать из команды максимум»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).
«Николич продолжает выжимать из команды максимум. В прошлом году Марко после Семина аккуратно довел команду до второго места, не разрушая то, что было до него, зимой перестроил ее под свое видение, внедрив молодежь, а сейчас снова аккуратно перестраивает с учетом купленных новичков.
Я, правда, не знаю, насколько необходимо было тратить такие деньги, когда клуб и так уже несколько лет в призерах, берет титулы. Особенно не ясно это, если денег реально нет и приходится просить у РЖД дополнительное финансирование. Но радует, что хотя бы тренер и команда не подвергаются влиянию этих процессов и продолжают давать хороший результат", — приводят слова Наумова «Известия».
«Локомотив» за 7 туров набрал 15 очков. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1220686/aleksei-fomin/nizhnego-planka-novichok-rpl-sdelal-podnozhku-samoi-iarkoi-komande-ligi
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