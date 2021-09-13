Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Николич продолжает выжимать из команды максимум. В прошлом году Марко после Семина аккуратно довел команду до второго места, не разрушая то, что было до него, зимой перестроил ее под свое видение, внедрив молодежь, а сейчас снова аккуратно перестраивает с учетом купленных новичков.

Я, правда, не знаю, насколько необходимо было тратить такие деньги, когда клуб и так уже несколько лет в призерах, берет титулы. Особенно не ясно это, если денег реально нет и приходится просить у РЖД дополнительное финансирование. Но радует, что хотя бы тренер и команда не подвергаются влиянию этих процессов и продолжают давать хороший результат", — приводят слова Наумова «Известия».

«Локомотив» за 7 туров набрал 15 очков. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.