За «Арсенал» в Турции болеют туляки в белых халатах
18:20
«Арсенал» проводит товарищеский матч с казахской командой «Ордабасы» (2:0, второй тайм). Встреча проходит в Турции. «Канониров» поддерживают туляки в белых халатах.
— Потрясающая поддержка нашей команды! — отмечено в Twitter «Арсенала». — Тульские болельщики креативно подошли к турецкому выезду, облачившись в белые халаты! Очень круто!
55' | ? Потрясающая поддержка нашей команды! Тульские болельщики креативно подошли к турецкому выезду, облачившись в белые халаты!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 20, 2020
Очень круто?? pic.twitter.com/iX9OFiXqAY
На 16-й минуте отличился Георги Костадинов.
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