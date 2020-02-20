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За «Арсенал» в Турции болеют туляки в белых халатах

18:20
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«Арсенал» проводит товарищеский матч с казахской командой «Ордабасы» (2:0, второй тайм). Встреча проходит в Турции. «Канониров» поддерживают туляки в белых халатах.

— Потрясающая поддержка нашей команды! — отмечено в Twitter «Арсенала». — Тульские болельщики креативно подошли к турецкому выезду, облачившись в белые халаты! Очень круто!

На 16-й минуте отличился Георги Костадинов.

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