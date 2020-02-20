За «Арсенал» в Турции болеют туляки в белых халатах

«Арсенал» проводит товарищеский матч с казахской командой «Ордабасы» (2:0, второй тайм). Встреча проходит в Турции. «Канониров» поддерживают туляки в белых халатах.

— Потрясающая поддержка нашей команды! — отмечено в Twitter «Арсенала». — Тульские болельщики креативно подошли к турецкому выезду, облачившись в белые халаты! Очень круто!

55' | ? Потрясающая поддержка нашей команды! Тульские болельщики креативно подошли к турецкому выезду, облачившись в белые халаты!

Очень круто?? pic.twitter.com/iX9OFiXqAY — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 20, 2020

На 16-й минуте отличился Георги Костадинов.