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28 апреля, 14:27

В Lit Energy не удивлены приглашением Гаранина в «Пари НН»: «Мечта любого человека — работать в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент

Спортивный директор медиаклуба Lit Energy Дмитрий Дудников прокомментировал «СЭ» новость, что главный тренер команды Вадим Гаранин продолжит работу в «Пари НН». Ранее «Пари НН» сообщил, что Алексей Шпилевский покинул пост главного тренера.

— Мы были всегда на связи с Гаранином. Когда только появились слухи о его возможном назначении в «Пари НН», то он сразу же позвонил и заявил, что никакой конкретики нет. Но на следующий день Вадим Вячеславович сообщил, что на него вышел генеральный директор нижегородского клуба и предложил должность главного тренера. Понятно, что это мечта для любого человека — работать в РПЛ. И какой смысл удерживать человека в Медиалиге, если у него мечта — работать в РПЛ?

— Говорит ли о высоком уровне Медиалиги то, что главного тренера вашего клуба зовут сразу же в РПЛ?

— Не думаю, что любой тренер может перейти из Медиалиги сразу в РПЛ. Нужно понимать уровень и статус человека. Вадим Гаранин и, например, Виталий Панов (ассистент главного тренера «Крыльев Советов». — Прим. «СЭ») до Медиалиги работали в профессиональном футболе. Суперудивления это не вызывает, — сказал Дудников «СЭ».

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Гаранин работал в медиафутболе с декабря 2024 года. До этого он тренировал «Сочи» в РПЛ, а также возглавлял «Черноморец», «Енисей» и «Тверь».

«Пари НН» с 22 очками занимает 15-е место в РПЛ за три тура до окончания чемпионата. В оставшихся турах нижегородцы сыграют с «Ахматом» (3 мая), ЦСКА (11 мая) и «Рубином» (17 мая).

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ФК Нижний Новгород
Вадим Гаранин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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