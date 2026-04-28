В Lit Energy не удивлены приглашением Гаранина в «Пари НН»: «Мечта любого человека — работать в РПЛ»
Спортивный директор медиаклуба Lit Energy Дмитрий Дудников прокомментировал «СЭ» новость, что главный тренер команды Вадим Гаранин продолжит работу в «Пари НН». Ранее «Пари НН» сообщил, что Алексей Шпилевский покинул пост главного тренера.
— Мы были всегда на связи с Гаранином. Когда только появились слухи о его возможном назначении в «Пари НН», то он сразу же позвонил и заявил, что никакой конкретики нет. Но на следующий день Вадим Вячеславович сообщил, что на него вышел генеральный директор нижегородского клуба и предложил должность главного тренера. Понятно, что это мечта для любого человека — работать в РПЛ. И какой смысл удерживать человека в Медиалиге, если у него мечта — работать в РПЛ?
— Говорит ли о высоком уровне Медиалиги то, что главного тренера вашего клуба зовут сразу же в РПЛ?
— Не думаю, что любой тренер может перейти из Медиалиги сразу в РПЛ. Нужно понимать уровень и статус человека. Вадим Гаранин и, например, Виталий Панов (ассистент главного тренера «Крыльев Советов». — Прим. «СЭ») до Медиалиги работали в профессиональном футболе. Суперудивления это не вызывает, — сказал Дудников «СЭ».
Гаранин работал в медиафутболе с декабря 2024 года. До этого он тренировал «Сочи» в РПЛ, а также возглавлял «Черноморец», «Енисей» и «Тверь».
«Пари НН» с 22 очками занимает 15-е место в РПЛ за три тура до окончания чемпионата. В оставшихся турах нижегородцы сыграют с «Ахматом» (3 мая), ЦСКА (11 мая) и «Рубином» (17 мая).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0