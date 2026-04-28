В Lit Energy не удивлены приглашением Гаранина в «Пари НН»: «Мечта любого человека — работать в РПЛ»

Спортивный директор медиаклуба Lit Energy Дмитрий Дудников прокомментировал «СЭ» новость, что главный тренер команды Вадим Гаранин продолжит работу в «Пари НН». Ранее «Пари НН» сообщил, что Алексей Шпилевский покинул пост главного тренера.

— Мы были всегда на связи с Гаранином. Когда только появились слухи о его возможном назначении в «Пари НН», то он сразу же позвонил и заявил, что никакой конкретики нет. Но на следующий день Вадим Вячеславович сообщил, что на него вышел генеральный директор нижегородского клуба и предложил должность главного тренера. Понятно, что это мечта для любого человека — работать в РПЛ. И какой смысл удерживать человека в Медиалиге, если у него мечта — работать в РПЛ?

— Говорит ли о высоком уровне Медиалиги то, что главного тренера вашего клуба зовут сразу же в РПЛ?

— Не думаю, что любой тренер может перейти из Медиалиги сразу в РПЛ. Нужно понимать уровень и статус человека. Вадим Гаранин и, например, Виталий Панов (ассистент главного тренера «Крыльев Советов». — Прим. «СЭ») до Медиалиги работали в профессиональном футболе. Суперудивления это не вызывает, — сказал Дудников «СЭ».

Гаранин работал в медиафутболе с декабря 2024 года. До этого он тренировал «Сочи» в РПЛ, а также возглавлял «Черноморец», «Енисей» и «Тверь».

«Пари НН» с 22 очками занимает 15-е место в РПЛ за три тура до окончания чемпионата. В оставшихся турах нижегородцы сыграют с «Ахматом» (3 мая), ЦСКА (11 мая) и «Рубином» (17 мая).

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