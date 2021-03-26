Максименко, Промес, Зобнин, Соболев и Ларссон претендуют на звание лучшего игрока «Спартака» в марте
«Спартак» на официальном сайте назвал претендентов на звание лучшего игрока команды в марте.
В список кандидатов вошли Александр Максименко, Квинси Промес, Роман Зобнин, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков.
Голосование продлится до 31 марта. Среди его участников разыграют приз — встречу с лучшим игроком марта на «Открытие Арене».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-03-26-winline_luchshiy_igrok_marta_vybirayem/
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