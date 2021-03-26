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Максименко, Промес, Зобнин, Соболев и Ларссон претендуют на звание лучшего игрока «Спартака» в марте

19:41
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» на официальном сайте назвал претендентов на звание лучшего игрока команды в марте.

В список кандидатов вошли Александр Максименко, Квинси Промес, Роман Зобнин, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков.

Голосование продлится до 31 марта. Среди его участников разыграют приз — встречу с лучшим игроком марта на «Открытие Арене».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-03-26-winline_luchshiy_igrok_marta_vybirayem/

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