Жирков — об ужесточении лимита: «Если играют русские, будут кричать, что им зарплату поднимают. Сложный вопрос»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита в РПЛ.

«Когда я начинал играть, лимита не было. Он появился в десятых. Полезная ли это история? Смотря для кого. Если будут играть русские, то будут кричать, что им поднимают зарплату. Привозят легионеров — говорят, что они не играют в своих сборных. Сложный вопрос. Но хотелось бы видеть российских игроков», — сказал Жирков «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».