Анатолий Воробьев: «Зэки не тронули Стрельцова — благодаря вмешательству начальника колонии»

Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» рассказал об Эдуарде Стрельцове.

— Чьи футбольные мемуары вы прочитали бы с особенным удовольствием?

— Мемуары не мой жанр. Они постоянно обрастают мифами. Кто-то намеренно искажает детали. Но чаще с возрастом возникает конфабуляция — когда вымышленные воспоминания переплетаются с реальностью.

Да и при всей моей любви к чтению живое общение с яркими людьми никакие книжки не заменят. Вот в 1994-м после матча «Реал» — «Динамо» сидел в самолете рядом с Бесковым. За пять часов мы распили литровую бутылку виски, и я от Константина Ивановича услышал такие истории, которые нигде не прочтешь.

Или возьмем «Вижу поле» Стрельцова в литературной записи Александра Нилина. Интересно, но там ведь ни слова о тюремном прошлом! А у меня был знакомый — начальник колонии в Тульской области, где Эдуард Анатольевич провел последние годы заключения.

Рассказывал мне, как помогал Стрельцову. Сел-то за изнасилование. На зоне с такой статьей не церемонятся. Но зэки не тронули — благодаря вмешательству этого начальника. Стрельцов даже подарил ему глиняную фигурку футболиста, которую там своими руками смастерил. Годы спустя тот отдал мне. Теперь она со мной в Израиле.