Жирков — о книгах для футболистов: «Как заставить? Даже я меньше читал, когда играл»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном создании перечня литературы для спортсменов.

«Не думаю, что список книг — перспективная история. Кто хочет, тот читает. Кто не хочет, тот не читает. Как заставить? Даже я меньше читал, когда играл. Но замечал часто книги у игроков. У того же Смолова, например», — сказал Жирков «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта РФ утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.