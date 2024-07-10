Жирков: «В ближайшем сезоне у «Зенита» не будет конкурентов»
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков считает, что в новом сезоне РПЛ чемпионом вновь станет «Зенит».
«Сколько продлится гегемония «Зенита» в РПЛ? Тяжело сказать. Наверное, когда другие команды укрепят свои составы хорошими добротными легионерами, или у них появятся какие-то восходящие русские звезды. Без этого пока тяжело составить конкуренцию нынешнему «Зениту». Не видится ее практически в последнее время. Даже в конце прошлого сезона, когда в последнем туре золото у «Зенита» могли отобрать «Динамо» и «Краснодар». Да, интрига была, но, по-моему, все равно все знали, что «Зенит» все-таки дожмет.
Нынешняя трансферная кампания четко дает понять, что «Зенит» нацелен на следующее чемпионство. Приобретения Максима Глушенкова, Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова говорят об этом. Может быть, еще кого-то подпишут этим летом. Так что думаю, в ближайшем сезоне у Питера тоже не будет конкурентов», — цитируют «Известия» Жиркова.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -