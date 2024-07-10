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Пименов: «Самая популярная команда России — «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал, какая отечественная команда заслуживает звания народной.

«Самая популярная по-прежнему «Спартак». Но изменения вижу. Зенитовских болельщиков становится больше, как и динамовских. Особенно динамовских — много академий появляется по стране, все дети в экипировке. И мерч у «Динамо» самый лучший в России. Не говорю о Москве, потому что мерч у «Спартака» и у ЦСКА очень слабый. Я говорю как о разнообразии, так и о качестве. На локомотивский можно смотреть со слезами, а динамовский просто топ. Я вижу, что люди даже за «Динамо» могут не болеть, а мерч носят, потому что качественно», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, а победителем турнира в шестой раз подряд стал «Зенит».

Источник: РБ Спорт
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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Пари НН – Рубин
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