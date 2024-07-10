Пименов: «Самая популярная команда России — «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал, какая отечественная команда заслуживает звания народной.

«Самая популярная по-прежнему «Спартак». Но изменения вижу. Зенитовских болельщиков становится больше, как и динамовских. Особенно динамовских — много академий появляется по стране, все дети в экипировке. И мерч у «Динамо» самый лучший в России. Не говорю о Москве, потому что мерч у «Спартака» и у ЦСКА очень слабый. Я говорю как о разнообразии, так и о качестве. На локомотивский можно смотреть со слезами, а динамовский просто топ. Я вижу, что люди даже за «Динамо» могут не болеть, а мерч носят, потому что качественно», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, а победителем турнира в шестой раз подряд стал «Зенит».