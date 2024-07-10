Пименов: «Самая популярная команда России — «Спартак»
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал, какая отечественная команда заслуживает звания народной.
«Самая популярная по-прежнему «Спартак». Но изменения вижу. Зенитовских болельщиков становится больше, как и динамовских. Особенно динамовских — много академий появляется по стране, все дети в экипировке. И мерч у «Динамо» самый лучший в России. Не говорю о Москве, потому что мерч у «Спартака» и у ЦСКА очень слабый. Я говорю как о разнообразии, так и о качестве. На локомотивский можно смотреть со слезами, а динамовский просто топ. Я вижу, что люди даже за «Динамо» могут не болеть, а мерч носят, потому что качественно», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.
В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, а победителем турнира в шестой раз подряд стал «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -