Жирков рассказал о том, как люди из штаба сборной запретили ему тренироваться в Новогорске

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал, как представители штаба сборной России запретили ему тренироваться на базе в Новогорске в период, когда он был свободным агентом.

— Летом появилась история про то, что тебя выгнали с базы в Новогорске. Ты еще восстанавливался от травмы, а у сборной начался первый сбор при Карпине.

— Я тренировался с Игорем Степановым, который сейчас работает в ЦСКА. Нам понадобилось поле. Когда Черчесов еще тренировал сборную, была договоренность, что мы можем заниматься в Новогорске, даже когда там находится команда.

Приехал туда, начал тренироваться, а на следующий день должна была заселиться сборная. Тренерский и административный штаб уже был на базе. Я закончил тренировку, поехал домой. Игорь Степанов подошел к администратору сборной Сереге Куличенко и спросил: «Мы можем продолжить тут заниматься в свободное от тренировок сборной время?». Ему ответили: «Нет».

Я и сам не дурачок, не приехал бы. Пришлось новое поле искать.

— Это задело?

— Сначала нет, а потом, когда все начали писать, обсуждать это... Стал заводиться.

— Как все разрешилось?

— Никак. Просто нашел другое поле. Занимался в Рублево. Даже ближе к дому.

Жирков был свободным агентом с июля 2021 года. В январе 2022 года 38-летний россиянин подписал контракт с «Химками».