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Экс-президент «Локомотива» — об уходе Корнетки: «Немецким коммерсантам нужны только деньги»

Наумов отреагировал на уход Ларса Корнетки из «Локомотива»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Ларса Корнетки с должности руководителя по спорту и развитию клуба.

«Я изначально был против этой бригады немецких коммерсантов, которые пришли в «Локомотив» заработать денег. Они никогда не ставили во главу угла спортивный результат, им российский футбол и «Локомотив» не нужны, их интересовали только деньги. Чем быстрее они все уйдут, в том числе Цорн, тем лучше будет для клуба. Меньше хлопот будет у тех, кто придет и будет все после них восстанавливать. Команда неплохая сейчас, нужно подобрать хорошего тренера с лицензией и начать готовить команду к следующему сезону», — сказал Наумов «СЭ».

Ларс Корнетка работал в «Локомотиве» с ноября 2021 года, он заменил на этой должности Ральфа Рангника, который покинул клуб и возглавил «Манчестер Юнайтед».

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