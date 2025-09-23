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23 сентября 2025, 12:55

Жирков — о словах Дзюбы про нежелание играть: «Были моменты, когда я не хотел выходить на поле»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о себе. Ранее Дзюба назвал Жиркова самым талантливым российским игроком, но отметил, что это был единственный футболист, который не хотел выходить на поле.

«Были свои причины, почему я не хотел на поле. Иной раз чувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке. Например, болел ахил, а тебя называют в составе. Были моменты, когда сидел и говорил о нежелании попасть в состав. Самый талантливый игрок по мнению Дзюбы? Он разбирается в футболе. От любого игрока приятно слышать такое. Моя карьера была нормальной, выигрывал трофеи, чемпионаты. Грех жаловаться. Хорошо, что вообще в футбол попал», — сказал Жирков «СЭ».

Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года в возрасте 39 лет. Он выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».

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Артем Дзюба
Юрий Жирков
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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