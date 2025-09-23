Жирков — о словах Дзюбы про нежелание играть: «Были моменты, когда я не хотел выходить на поле»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о себе. Ранее Дзюба назвал Жиркова самым талантливым российским игроком, но отметил, что это был единственный футболист, который не хотел выходить на поле.

«Были свои причины, почему я не хотел на поле. Иной раз чувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке. Например, болел ахил, а тебя называют в составе. Были моменты, когда сидел и говорил о нежелании попасть в состав. Самый талантливый игрок по мнению Дзюбы? Он разбирается в футболе. От любого игрока приятно слышать такое. Моя карьера была нормальной, выигрывал трофеи, чемпионаты. Грех жаловаться. Хорошо, что вообще в футбол попал», — сказал Жирков «СЭ».

Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года в возрасте 39 лет. Он выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».