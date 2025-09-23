Жирков — о словах Дзюбы про нежелание играть: «Были моменты, когда я не хотел выходить на поле»
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о себе. Ранее Дзюба назвал Жиркова самым талантливым российским игроком, но отметил, что это был единственный футболист, который не хотел выходить на поле.
«Были свои причины, почему я не хотел на поле. Иной раз чувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке. Например, болел ахил, а тебя называют в составе. Были моменты, когда сидел и говорил о нежелании попасть в состав. Самый талантливый игрок по мнению Дзюбы? Он разбирается в футболе. От любого игрока приятно слышать такое. Моя карьера была нормальной, выигрывал трофеи, чемпионаты. Грех жаловаться. Хорошо, что вообще в футбол попал», — сказал Жирков «СЭ».
Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года в возрасте 39 лет. Он выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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