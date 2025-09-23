В «Локомотиве» подтвердили, что предложили новый контракт Баринову

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали «СЭ» информацию о новом контракте полузащитника Дмитрия Баринова.

«Клуб действительно предложил новый контракт капитану команды Дмитрию Баринову. Комментировать детали и ход переговоров мы не будем», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московский клуб предложил контракт Баринову до 2029 года. Сторона игрока взяла паузу на обдумывание решения.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.