В «Ахмате» опровергли переговоры по трансферу Кузяева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о подписании полузащитника Далера Кузяева на правах свободного агента.

«Пока такой информации нет. Читал только то, что с ЦСКА они не смогли договориться. Пока переговоры мы с Кузяевым не вели. Если у игрока возникнет желание, мы рассмотрим возможность его приобретения», — сказал Айдамиров «СЭ».

23 сентября Sport24 сообщил, 32-летний россиянин уже согласовал контракт с грозненским клубом. На этой неделе он пройдет медицинское обследование, после чего должен подписать соглашение на год с опцией продления еще на сезон.

Контракт Кузяева с французским «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.