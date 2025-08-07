Футбол
7 августа, 19:50

Жирков: «Зенит» популярнее «Спартака» за счет побед в чемпионате и еврокубках»

Александр Абустин
корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Спартак» был самым популярным, когда раньше доминировал в чемпионате. Сейчас, наверное, «Зенит». Потому что много выигрывали чемпионат, еврокубки. У красно-белых много болельщиков по всей стране еще с 90-х годов. Тяжело оценивать. Это две самые популярные команды. Думаю, все-таки, «Зенит» популярнее в последние годы», — сказал Жирков «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

