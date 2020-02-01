Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев прокомментировал подписание контракта с новым спортивным директором клуба Желько Бувачем. Срок действия соглашения — 2,5 года.

— На предметные переговоры с Бувачем мы вышли в конце прошлого года, — цитирует Соловаьева официальный сайт «Динамо». — Он скрупулезно изучил наше предложение, причем речь не о финансовой стороне вопроса, а обо всем, что касается стратегических целей «Динамо» и основных направлений развития команды и клуба. Рады, что Желько в итоге выразил готовность присоединиться к нам. Это специалист с уникальным опытом и, что самое главное, с опытом позитивным — умением добиваться успешных результатов в командах, совершенно разных по стилю, духу и задачам.

Он — абсолютный трудоголик, который живет футболом 24 часа в сутки. Это не преувеличение. Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут «Динамо» не только с точки зрения стратегического становления основной команды, но и развития Академии, нашей молодежки и всей вертикали динамовских команд. Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями. Будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без какого-либо участия в тренировочном и игровом процессах. Здесь все полномочия как были, так и остаются у Кирилла Новикова.