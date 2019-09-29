Юрий Семин ждет возвращения Алексея Миранчука к тренировкам в общей группе
17:05
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алексея Миранчука, который пропустил последние матчи из-за травмы.
— Для меня самое главное, что все живы и здоровы после тяжелейшего и важнейшего с турнирной точки зрения матча с «Зенитом». Травмированных нет.
— Алексей Миранчук не попал в заявку на встречу с сине-бело-голубыми. Он начнет готовится с командой в понедельник?
— Надеемся. Ждем его возвращения в общую группу. Занятие проведет — и дальше станем по нему определяться конкретно под «Атлетико».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...