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Юрий Семин ждет возвращения Алексея Миранчука к тренировкам в общей группе

17:05
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алексея Миранчука, который пропустил последние матчи из-за травмы.

— Для меня самое главное, что все живы и здоровы после тяжелейшего и важнейшего с турнирной точки зрения матча с «Зенитом». Травмированных нет.

— Алексей Миранчук не попал в заявку на встречу с сине-бело-голубыми. Он начнет готовится с командой в понедельник?

— Надеемся. Ждем его возвращения в общую группу. Занятие проведет — и дальше станем по нему определяться конкретно под «Атлетико».

Полностью интервью Юрия Семина читайте здесь

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