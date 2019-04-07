21:07 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "За что показали желтую карточку Чорлуке перед штрафным? Мне непонятно"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал ничейный результата в матче 22-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).

После этой встречи "Зенит" лидирует с 45 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 39 баллами располагается на 4-й строчке.

– Смотря с чьей стороны игра была веселее. Со стороны "Локомотива" да. Мы мало били по воротам "Зенита", но много комбинировали. Решающий пас шел чужому игроку, получали контратаку... Игра была ничейная. Может, у нас не хватило силенок после кубкового матча. Фернандеш? Будет играть. Есть неделя. Проанализируем все на выходных. Гильерме? Удар Ракицкого был достаточно сложный, но за что показали желтую карточку Чорлуке – это мне непонятно, – сказал Семин.

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Локомотив – Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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