Юрий Семин: "Такие звезды, как Халк и Витсель, должны быть в российском футболе"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью YouTube-каналу Commandos выразил мнение, что в России невозможно создать прибыльный футбольный клуб. Также специалист подчеркнул, что российскому футболу нужны звездные футболисты.

- Возможно, чтобы футбольный клуб в России был прибыльным предприятием?

- Наверное, невозможно. Зрители не в состоянии платить за билеты те деньги, что они платят в Англии, Испании. Телевидение тоже неспособно платить. Вот и весь ответ.

- Еще пять лет назад в российском футболе было больше денег. Наши клубы стали экономнее, но конкуренция повысилась. Это пошло нам на пользу?

- Не пошло. Такие звезды, как Халк, Витсель должны быть в нашем футболе. Лига будет расти, наши молодые ребята расти будут, болельщики пойдут. Все пойдут смотреть на суперзвезд. В деньгах они себя окупили.