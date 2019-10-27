Юрий Семин: «Ребята были заторможенные, я не видел желания победить»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России.

— У «Локо» нет возможности усилить атаку. Есть варианты на зимнее трансферное окно?

— Нужно думать о сегодняшнем дне. Сегодня были мягко говоря плоховаты, особенно во втором тайме. Пропустили контратаку. Мы были больше в зоне «Спартака», но резких действий не было. Были все заторможенные, особенно во втором тайме. В 0:3 хорошо то, что игрокам нужно подумать. О том, что самое главное в футболе — большое желание выиграть. Во втором тайме его было немного, и для меня это неожиданно.

— Как отразился матч в Турине на сегодняшнюю игру?

— Нельзя сбрасывать все свои ошибки на этот матч в Турине. Нужно больше подумать нам всем, мы сыграли плохой матч. Самое основное — то, что мы плохо боролись и пропустили три мяча. Будем думать и будем поправлять свои дела.

— Что-то говорили в раздевалке?

— Я после поражений ничего не говорю. Сразу ухожу.

— Казалось, что «Локо» недооценил игроков «Спартака»...

— Вот именно. Мы как бы экономили силы, а этого быть не должно.

— Неожиданно было, что «Спартак» сыграет в три центральных?

— «Спартак» не хотелось бы комментировать. А вас поздравляю с победой. Что касается нас, мы должны принять критику и двигаться дальше.

— Тедеско для вас неудобный тренер?

— Это не играет никакой роли. (Александр Рогулев)

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