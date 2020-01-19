Юрий Семин поздравил Жоау Мариу с 27-летием
13:09
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на тренировке команды поздравил с днем рождения полузащитника команды Жоау Мариу. Сегодня ему исполнилось 27 лет. Видео опубликовал официальный Twitter «Локо».
Поздравление от Юрия Палыча ? #РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/OGfBmQxhoz— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 19, 2020
— Чтобы в России тебе понравилось, чтобы о команде ты вспоминал долго-долго, — сказал Семин. — Поэтому нужны победы, поэтому нужны голы. Подарок тебе, береги его. Будет банкет-то?
После слов Семина футболисту вручили подарок от клуба. Португалец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Локо» и забил один мяч при четырех голевых передачах.
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