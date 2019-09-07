Юрий Семин: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу команды в товарищеском матче против «Спартака» из Юрмалы (2:0).

- Игру оценивать сложно, — приводит слова тренера официальный сайт «Локо». — Хороший спарринг, обе команды играли в атаку. Получилась тренировка с повышенной нагрузкой. Мы дали время большой группе футболистов, которая не имеет постоянной практики. 45 минут на поле провел Кверквелия — надеемся, он уже выздоравливает. С одной стороны, мы экспериментируем, с другой — это простая тренировочная работа. Некоторые футболисты вышли на других позициях — это тоже интересно.