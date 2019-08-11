Юрий Семин: "Победа над "Уралом" не была легкой, в ходе игры были опасения"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после домашнего матча 5-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:0), заявил что победа над уральской командой даже с крупным счетом далась железнодорожникам непросто.

- Победа не была легкой, - сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер". - Просто играли cегодня очень хорошо, хотя нужно было реализовывать моменты, которые были у нас раньше. Для такой победы пришлось много поработать. Когда контролируешь - нужны голы. По ходу игры были опасения, ведь "Урал" находится в турнирной таблице очень высоко, мы сыграли с хорошей командой. Лучший игрок? Вся команда.

"Локомотив" – "Урал": все голы матча

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