"Локомотив" – "Урал": все голы матча

"Локомотив" принимает "Урал" в матче 5-го тура чемпионата России. В первом тайме хозяева отличились дважды.
Гол Федора Смолова
✌🏻 Второй мяч Фёдора Смолова в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2019
📺 #ЛокоУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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💪🏻 Рифат Жемалетдинов забивает свой первый гол в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2019
📺 #ЛокоУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Матч! Клуб
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/IciEiycfQ5
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
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