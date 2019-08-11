17:05 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" – "Урал": все голы матча

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"Локомотив" принимает "Урал" в матче 5-го тура чемпионата России. В первом тайме хозяева отличились дважды.

Гол Федора Смолова

Гол Рифата Жемалетдинова

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
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