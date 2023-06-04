Семин подвел итоги работы арбитров в РПЛ: «Было достаточно много ошибок»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу арбитров в РПЛ.

«Мне кажется, что было достаточно много ошибок. Не с проста было много дискуссий по этому поводу. Ошибки были и у ВАР, и у главных судей. Считаю, что предстоит еще очень много работы», — сказал Семин «СЭ».