Дьяков поделился мнением о лучшем тренере в РПЛ

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался на тему лучшего главного тренера в РПЛ по итогам сезона.

«Мне лично импонирует работа Лички, я об этом неоднократно говорил. «Оренбург» играет в очень зрелищный и интересный футбол. Нет такого, что вся команда обороняется, да они много пропускают, но и забивают на порядок больше. Поэтому, мне интересно смотреть на игру этой команды. Сможет ли «Оренбург» сохранить Личку? Насколько я знаю, он уже заявил, что останется на следующий сезон, но в то же время не отрицал об интересе «Краснодара», но на месте «Динамо» я бы к нему присмотрелся», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.