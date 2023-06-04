«Спартак» выйдет из отпуска 27 июня

«Спартак» выйдет из отпуска 27 июня, сообщает «РБ Спорт».

В воскресенье, 4 июня команда официально ушла в отпуск после завершения сезона-2022/23, он продлится 3 недели.

25 и 26 июня футболисты пройдут медосмотр, первая тренировка красно-белых запланирована на 27 июня. Клуб проведет все предсезонные сборы в Москве.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в РПЛ с 54 очками в 30 матчах.