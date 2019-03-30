16:20 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Кварацхелия будет получать игровое время - он способен конкурировать с игроками основы"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Динамо" в матче 21-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что хавбек Хвича Кварацхелия будет получать игровое время. 18-летний хавбек вышел на замену на 54-й минуте встречи с бело-голубыми. 

- Выход Кварацхелии? Счет 0:0 нас не устраивал - нужно было усилить атакующие действия, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Кварацхелия сыграл неплохо, совершил несколько хороших обводок. Схема стала более атакующей.

Мы видим, что этот парень может делать на поле. Он будет получать игровое время в силу своей конкурентоспособности. Он может составить конкуренцию основным игрокам.

Антон Миранчук? Братья - оба лидеры. Они должны вести команду вперед, нести ответственность за результат. Они могут ставить победную точку. Мы на них рассчитываем. 

"Локомотив" набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Динамо - Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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