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Сегодня, 03:21

Семин: «То, что Антон Миранчук до сих пор без команды — для меня нонсенс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин удивлен, что экс-полузащитник красно-зеленых Антон Миранчук не может найти себе новую команду.

«Для меня удивительно, что Миранчук не может найти команду. Наверное, в данной ситуации это вопрос к агентам, почему так происходит. Это игрок с большим потенциалом, футболист высокого уровня. То, что он до сих пор без команды — для меня нонсенс», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

1 июля 28-летний россиянин стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия контракта с «Локомотивом».

Источник: «РБ Спорт»
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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Маркус Вендел

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Бителло

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