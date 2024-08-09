Семин: «То, что Антон Миранчук до сих пор без команды — для меня нонсенс»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин удивлен, что экс-полузащитник красно-зеленых Антон Миранчук не может найти себе новую команду.
«Для меня удивительно, что Миранчук не может найти команду. Наверное, в данной ситуации это вопрос к агентам, почему так происходит. Это игрок с большим потенциалом, футболист высокого уровня. То, что он до сих пор без команды — для меня нонсенс», — цитирует «РБ Спорт» Семина.
1 июля 28-летний россиянин стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия контракта с «Локомотивом».
Источник: «РБ Спорт»
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|0
|0
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|9
|
3
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|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
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|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
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|3
|2
|0
|1
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|6
|
6
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|1
|1
|1
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|
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|1
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|4
|
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|1
|1
|1
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|4
|
9
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|1
|0
|2
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|3
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|0
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|3
|
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|0
|3
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|3
|
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|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
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|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
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|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
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|
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Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
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|1
|0
|
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|1
|0
|0
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