Рианчо: «Допускаю, что Соболев еще может сыграть в футболке «Спартака»
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию с форвардом Александром Соболевым.
«Допускаю, что Соболев еще может сыграть в футболке «Спартака». Не знаю деталей ситуации, которая произошла у него с клубом, но никому нет пользы от того, что хороший футболист не играет из-за дисциплинарных мер. Думаю, Соболеву надо разобраться в себе, у него часто возникают конфликты», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.
В этом сезоне Соболев сыграл за «Спартак» всего 67 минут в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
Источник: «РБ Спорт»
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|9.08
|18:30
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|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
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|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
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|11.08
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Педро
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Маркус Вендел
Зенит
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|
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Бителло
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Алексей Батраков
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|К
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