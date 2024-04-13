Семин: «У «Спартака» сплошной нервоз. Психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Сейчас все, кому не лень, критикуют «Спартак». Но это такая команда, игроки и тренеры которой должны держать удар. Для них сейчас самое главное — быть психологически устойчивыми. Сегодня психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать. Футболисты нервничают, переживают за результат. У них ничего не получается и не поставлена игра. Наверное, они не учли, что сейчас «Сочи» получше выглядит, чем осенью. А у «Спартака» сплошной нервоз», — сказал Семин «СЭ».

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Спартак» (35) занимает шестое место в турнирной таблице.