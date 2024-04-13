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Тарханов ответил, определится ли чемпион в матче «Краснодара» с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов ответил на вопрос, определится ли чемпион РПЛ в матче 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Нет. Просто кто выиграет, тот и будет занимать первое место после этого тура. Только и всего. Как дальше пойдет — сложно сказать. Обе команды не очень стабильно играют. Открытого футбола не жду, каждый будет играть осторожно. В обеих командах атакующее звено сильнее оборонительного», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» на данный момент с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» располагается на второй позиции, уступая сине-бело-голубым одно очко.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Тарханов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
16
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

 11
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
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Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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Спартак

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