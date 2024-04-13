Тарханов ответил, определится ли чемпион в матче «Краснодара» с «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов ответил на вопрос, определится ли чемпион РПЛ в матче 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Нет. Просто кто выиграет, тот и будет занимать первое место после этого тура. Только и всего. Как дальше пойдет — сложно сказать. Обе команды не очень стабильно играют. Открытого футбола не жду, каждый будет играть осторожно. В обеих командах атакующее звено сильнее оборонительного», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» на данный момент с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» располагается на второй позиции, уступая сине-бело-голубым одно очко.