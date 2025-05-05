Семин о чемпионстве «Локомотива»: «Вспоминается радость болельщиков и профессионализм игроков»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о чемпионстве железнодорожников в 2018 году.

«В первую очередь вспоминается гол Эдера. Забили его в блестящем стиле. Помнится и радость болельщиков, которые ждали этой победы. Трибуны ликовали — это было красивое зрелище. И конечно, вспоминается весь трудный сезон, это большая работа. Помню игроков, которые были профессионалами, оставили большой след», — сказал Семин «СЭ».

5 мая 2018 года «Локомотив» обыграл «Зенит» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России (1:0) и в третий раз в своей истории завоевал чемпионство.